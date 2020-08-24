港產SOSo Mask Level 2 彩虹口罩現貨今日發售! 各色口罩每盒售$90/30個起

大受用戶歡迎的 SOSo Mask 彩虹口罩又有現貨發售。May 姐生活百貨表示，8 月 24 日門市 (下午 2 時至 6 時) 再有各色口罩到貨。

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門市發售口罩包括:

👶🏻幼童125 公文袋60個裝$180

👧🏻小童138 獨立包裝 各色口罩 $3@1 ，數量不限

👧🏻小童138 獨立包裝 May姐 13色繽紛 $39

👧🏻小童138 獨立包裝 May姐 雜色繽紛 1盒10個 $30

🧒🏻中童142 晴天藍50個裝$150

👩🏻‍🦱成人174 紫色平裝30個 $90

👩🏻‍🦱成人174 黃色平裝30個 $90

👩🏻‍🦱成人174 粉色平裝30個$90

👩🏻‍🦱成人174 櫻桃紅平裝30個$90

👩🏻‍🦱成人174 粉色錫紙30個$100

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👩🏻‍🦱成人174 水蜜桃特別版錫紙35個 2盒 $250

👨🏻‍🦱成人174 湖水綠平裝30個$90

👨🏻‍🦱成人174 青蘋果綠平裝30個$90

👨🏻‍🦱成人174 藍色平裝30個$90

👨🏻‍🦱成人174 藍色錫紙30個$100

【附購買網址】Good Mask 開售皇室藍/琥珀黃/奇異果綠新色Level 3口罩 每盒售$108起 可門市免費取貨

▲ SOSo Mask

地址：旺角登打士街56號家樂坊2307室 查詢:6732 8865

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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