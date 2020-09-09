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【附購買網址】港產SOSo Mask Level 2/3 彩虹口罩現貨今日發售! 各色口罩每盒售$90/30個起

行內熱話 00:00 2020/09/09

分享：

大受用戶歡迎的 SOSo Mask 彩虹口罩又有現貨發售。May 姐生活百貨表示，9 月 9 日門市 (下午 1 時至 8 時) 再有各色口罩到貨。 

 【一文看清口罩供應】 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩發售優惠情報  【即日不斷更新】

SOSo Mask Level 3 口罩

門市發售口罩包括:

1.每日成人174現貨顏色存貨：
藍色/紫色/粉色/黃色/青蘋果綠/湖水綠/藏藍色/墨綠色/櫻桃紅

2.每日兒童138 現貨顏色存貨：
藍色/紫色/粉色/黃色/青蘋果綠/湖水綠/藏藍色/墨綠色/櫻桃紅/黑色/水蜜桃/灰色/橙色

3.每日小童125+142 中童現貨顏色存貨：
藍色

口罩售價由 $90/30個起。

此外，今日會有 SOSo Mask 的 Level 3 口罩現貨發售。

【其他內容】 【現貨即取】Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 50 個裝 再減價售 $95

 【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 3 彩虹獨立包裝口罩 現貨售$86.4/50個 自取免運費

另可網店購買<<

SOSo Mask

 地址：旺角登打士街56號家樂坊2307室  查詢:6732 8865

【其他內容】  【3E>99%!】白元快適口罩 百佳快閃良心價賣 $69.9盒/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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