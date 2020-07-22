【附特價碼】夏日高透氣! 港產快適嘉納米口罩現貨特價售$99/50個

早前記者已介紹香港口罩廠快適嘉是採用納米布製作口罩，最新廠方推出限時特價。

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使用納米口罩有不少好處(按此瀏覽詳情)，如高透氣、防護時間長等，但口罩售價會較貴。快適嘉提供 2 種口罩，分別為 STANDARD 標準和 SUPREME 高效版，前者原售 $135/50個，後者售 $175/50個(口罩規格分別可按此瀏覽)。現時廠方提供限時優惠，只要輸入優惠碼，STANDARD 標準口罩只售$99，SUPREME 高效口罩則售$132。快適嘉口罩皆為現貨，在自取點取貨免費。

【其他內容】 【附購買網址】香港製造 ASIA Mask Level 2 口罩現貨售 $88/50個

▲ 輸入優惠碼即可扣減

STANDARD標準口罩售價$99[優惠碼Discount Code：BFSD937]

SUPREME 高效口罩售價$132 [優惠碼Discount Code：BFSP036]



-請於結帳時輸入，優惠碼可同時使用。每人限以優惠價購買八盒，餘下貨品將以原價發售。

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▲ 港產快適嘉納米口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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