【疫市營商】港企研抗衰老技術　銅鑼灣擴充開分店無懼疫市

新冠肺炎肆虐令市民更重視健康，有香港公司斥巨資研發抗衰老產品，第三間分店近日選在旺區開業，無懼新冠肺炎疫情。

基因港（香港）生物科技於 2004 年由前中文大學生物化學系教授王駿創辦，這家跟科學園有深厚關係的香港公司研究抗衰老技術，並將生產谷胱甘肽及艾沐茵（NMN）補充劑的技術工業化，減低製造抗衰老成份的成本。公司至今已投資逾 10 億元，主要用於研發，正計劃明年上半年於香港主板上市。

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▲ 前中文大學生物化學系教授王駿。

基因港的第 3 間分店在近日正式在銅鑼灣時代廣場開幕，店舖將發售含專利技術的營養補充劑、面膜、燕窩酸、面霜等。王駿說：「疫情確對我們造成影響。我們主要銷售渠道其實都是在網上，由於普羅大眾對健康、免疫力等資訊愈加看重，我們的營業額現時較去年同期高逾 1 倍。」

他又稱，一直打算在銅鑼灣旺區開分店，因為希望可以在新界、九龍、香港都各擁分店，分擔經營風險。新冠肺炎疫情確令商場人流減少，但開實體店不能只看營業額，它其實亦有宣傳作用，加上員工可以面對面為客人講解，提供即時服務，可以說跟網店相輔相成。

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▲ 品牌的核心產品比起日本、美國的同級別產品便宜非常多，極具競爭力。

王駿坦言，產品涉及專業技術，產品亦較新，實體店有助他們站穩陣腳。尤其現時市民有興趣吸收健康知識，他們的產品某程度上可以做到科學養生，切合時代發展。王駿自豪表示基因港的技術比日本、美國都更好，日本亦有功能相近的抗衰老補充劑，惟索價 3,198 美元，相對下基因港同級別產品只需約 200 美元，價錢是其 1/15，競爭力極大。

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▲ 品牌亦有面霜、面膜等產品。

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基因港的產品亦有在中國內地銷售，每瓶補充劑售 1,500 元人民幣，惟受國內的海外產品限制，每人只能購買不到 20 瓶補充劑，又說：「香港沒這個限制之餘，我們的售價亦較便宜，只需港幣 1,500 元，又因為內地需要交大約 9% 稅項，一來一回之下香港會比內地網店售價便宜 15 至 20 %，這亦吸引了內地人來香港購買，可是現在沒有此類收入。」

王駿總結指，他對基因港的產品技術有信心，相信在香港實體店的口碑能令業務營運慢慢改善。

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