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【保就業計劃】髮型屋獲政府7萬補助仍覺支援不足　負責人：先保老闆才能保就業

業界頭條 20:45 2020/07/22

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政府昨日公布第五批「保就業」計劃獲工資補貼的僱主名單，涉及約 9,000 名僱主，發放工資補貼額約港幣 41 億元，承諾受薪僱員人數約 186,000 名。有業界認為政府「保就業」計劃實際保就業成效不大，質疑東主未受保障，何來保員工。

位於尖沙咀的力寶頭髮理中心（Improve Hair Treatment Centre）獲批資助 79,482 港元，承諾受薪僱員4人。公司負責人 Koons Chuk 表示，店內員工共 7 名，4 名合資格申請「保就業」，其中 3 名強積金戶口在截止限期後開通，但其實他們去年 12 月已受僱並出糧，故他會向有關部門上訴。

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Koons 稱，新冠肺炎疫情年初爆發時營業額跌近 8 成，緩和後生意回復 6 至 7 成正常水平；原本開支和收入各減半，加上政府補助一半，本來足以支撐營運 — ，奈何 5 萬,, 元左右的租金不減半，加上補助的支撐力不足，目前前景未明唯有調整個人心態。他指，網上討論區談及僱主做法，甚少談及業主，但歸根究低業主不收租也難以維生。

Koons 續指，雖然目前只有支出、沒有收入（生意），未面臨結業情況也不選擇裁切技術人員（髮型師）。他意識到政府資助不會長久，依靠部分補助金堅持下去；僱主的心態和計劃十分重要，若僱主支撐 1 年過後感到難繼續應付，並需要面對結業現實。他認為：「政府『保就業』計劃實際成效不大，老闆保不住何來保員工，應該改名『保老闆及保就業』。」

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力寶頭髮理中心之防疫措施。

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新冠肺炎疫情下網上商機看似不斷，Koons 亦考慮轉戰網上平台生意，商品銷售和構思推出網上剪髮教學教材計劃，教導觀眾在家剪髮。他強調，教學計劃不是實際收入來源。

「保就業」計劃秘書處已完成處理近 8 成收到的僱主申請，從今日起向第 6 批約 11,700 名成功申請僱主發放工資補貼，詳情待秘書處公布。有關舉報問題，「保就業」計劃秘書處回覆 SME.hket 記者指，截止上月 22 日至昨日共收到 183 宗舉報，個案涉及無理減少員工人數或辭退員工、不適時發放工資或減薪，以及疑似公司倒閉或轉換經營者，秘書處及代理人正跟進個案，完成調查後會通知舉報人有關結果，「保就業」計劃沒有要求申請人在提交申請時填寫行業分類，因此未能將舉報個案作出行業分類。

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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