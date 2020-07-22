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日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩現貨到! 售$165/50個

行內熱話 17:46 2020/07/22

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東興大藥房早前提供日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩和 Ease Mask 口罩訂購，最近口罩已到舖發售。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 今日有網民在 FB 群組報料，指東興大藥房有日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩和 Ease Mask 口罩現貨，前者售 $165/50個，後者售 $180/60個，比之前預訂價稍貴。不過現時 Ease Mask 已售罄，只有YOKOISADA Surgical Mask YS發售。不過建議大家前往時，先向店方查詢貨存情況。

YOKOISADA Surgical Mask YS口罩已送到藥房(網民圖片)

【其他內容】 【附購買網址】香港製造 ASIA Mask Level 2 口罩現貨售 $88/50個

口罩規格 

-日本橫井定品牌菲律賓生産
-50枚入
-ASTM Level 2
-過濾效能為BFE99%、VFE99%、PFE99%
-透氣度： 3.4 mmH20/cm2
-防血滲：120mmHg
-成人尺寸  17.5cm x 9cm

【其他內容】  【附購買連結】香港製造 A99 彩虹口罩 BFE≥99%/PFE≥98%現貨平售$88/50個 

地址:筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場55號舖 電話:2567 2388

YOKOISADA Surgical Mask YS口罩

【其他內容】 【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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