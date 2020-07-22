【入大灣區發展】疫情未退吸引力減？大灣區事業單位招聘港澳居民

中國內地一直支持港人北上發展，廣東省人社廳公布粵港澳大灣區內地事業單位招聘港澳居民的《管理辦法》，合資格的港澳居民可以參加廣州、深圳、珠海等 9 個大灣區城市事業單位的公開招聘。

上文所指的「港澳居民」除了要是永久居民、中國公民外，亦需沒有外國居留權。同時應聘者需擁護中國共產黨領導和社會主義制度，維護祖國的統一、安全、榮譽和利益等，應徵時要提交《無犯罪紀錄》等文件。《管理辦法》亦指出，獲聘用的港澳居民將享受薪酬、養老保險、醫療保險等待遇，如需出國出境執行公務，需將有關證件交由規定部門保管；私事出國則需要執行國家和省的相關管理規定。

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香港創科發展協會主席陳迪源認為，《管理辦法》該政策能夠吸引基層香港人才到內地發展，惟經驗較豐富或相對專門的人才，未必會新冠肺炎疫情仍嚴重階段到大灣區工作，因為港人在政府行政及高密集管理（如：大廈、場地及活動管理）領域皆有強大優勢，但由於香港的城市發展速度不及內地某些新興城市快，所以政策會吸引到尋求發展機會的香港人北上。

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▲ 香港創科發展協會主席陳迪源。

陳迪源又說：「對於應徵者需符合擁護祖國統一等要求，這些是必須的，始終事業單位是政府屬下機構，有這些要求無可厚非。但因為出國或出境公幹需要將香港身份證交由單位保管，可能會令一些精英或專才卻步。加上香港精英人才國際化，不少因為長期在外工作而擁有外國居留權，在這樣的條件下也未必會考慮北上工作。」他認為，只限制擁有外國護照會比較合適。

其實內地發展迅速、不少城市的文化及商業發展都和香港叮噹馬頭，甚至部分領域比香港發展得更好。陳迪源指，如今以招聘形式讓香港人在內地長期居住發展，除了讓港人更清楚認識內地之外，在工作模式及效率文化上相信亦對內地發展有幫助。

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