【附口罩廠列表】K Kwong : 香港口罩廠最緊要有「心」! 點出多間有改進香港口罩廠

有口罩博士之稱的 K Kwong 昨晚發表的口罩測試，發現口罩有毛髮和昆蟲碎，令人驚訝(按此瀏覽詳情)。但邊幾間香港口罩廠質素有改善呢?K Kwong 今日又出帖發表意見。

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K Kwong 在 FB 表示，有網民向他查詢有邊幾間香港口罩廠有改進/盡力改善，所以他就發帖回應。原文如下:「有好多 (新到舊)：Savewo，獅子山，Mask Factory，World Wisdom，Good Mask，Face Armor，MultiH NANO (Focus)，EJ MASK，...... 仲有好多。

有改代表個廠有心！口碑唔係用打擊對手造成嘅！因為你自己有缺點，你對手都會用打手對付返你！

香港人加油，俾心機做好D。」

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K Kwong 就表示他的對香港口罩廠的意見，買家在購買口罩時，或可作參考呢。

▲ K Kwong 在 FB 表示幾間香港口罩廠有改進

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