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【附口罩廠列表】K Kwong : 香港口罩廠最緊要有「心」! 點出多間有改進香港口罩廠

行內熱話 15:58 2020/07/22

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有口罩博士之稱的 K Kwong 昨晚發表的口罩測試，發現口罩有毛髮和昆蟲碎，令人驚訝(按此瀏覽詳情)。但邊幾間香港口罩廠質素有改善呢?K Kwong 今日又出帖發表意見。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

K Kwong 在 FB 表示，有網民向他查詢有邊幾間香港口罩廠有改進/盡力改善，所以他就發帖回應。原文如下:「有好多 (新到舊)：Savewo，獅子山，Mask Factory，World Wisdom，Good Mask，Face Armor，MultiH NANO (Focus)，EJ MASK，...... 仲有好多。

有改代表個廠有心！口碑唔係用打擊對手造成嘅！因為你自己有缺點，你對手都會用打手對付返你！

香港人加油，俾心機做好D。」

【其他內容】 【附口罩多圖】K Kwong 測試口罩大發現! 口罩驚見毛髮加碎昆蟲?

 K Kwong 就表示他的對香港口罩廠的意見，買家在購買口罩時，或可作參考呢。

K Kwong 在 FB 表示幾間香港口罩廠有改進

【其他內容】 【附購買網址】香港製造 ASIA Mask Level 2 口罩現貨售 $88/50個 

【其他內容】  【附購買連結】香港製造 A99 彩虹口罩 BFE≥99%/PFE≥98%現貨平售$88/50個 

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撰文 : 張文啟

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