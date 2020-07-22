【香港疫情】 口罩令加辣・全日禁堂食　中小企商會：已慘淡經營勿倉卒決定

新冠肺炎肆虐，全港食肆晚市雖已全面禁堂食，惟確診數字未有減少。有民意調查指 6 成市民支持全日禁堂食，業界人士指出條例若然再次收緊，影響會非常大，盼政府審慎決定。

香港研究協會於 2020 年 7 月 14 至 19 日訪問 1,205 名 18 歲或以上市民，調查結果顯示 91% 受訪者贊成強制公眾地方戴口罩， 6% 人不贊成。另外，58% 受訪者贊成食肆全日禁堂食，不贊成的只佔 24%。

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此外，政府今日（ 7 月 22 日）公布口罩令將再次收緊，室內公共地方、公共交通總站、轉乘處必須戴口罩，為期 14 天。中小企企業聯合會會長麥美儀贊成政府做法，坦言病毒潛伏期長，患者分分鐘自己也不知道已受感染，只能將防疫措施做得更加徹底方能阻止疫情蔓延。

▲ 青年創新企業家協會主席馬福意。

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麥美儀續稱：「政府之前提及過疫情再惡化的話可能宣布禁足令，禁足令除了影響經濟外，更會影響社會運作。部分中小企是無法家居工作的，如：物流、維修行業，街市、超市民生相關行業今次亦會受極大衝擊。相較之下，全日禁堂食，食肆只做外賣的話仍有可行性，惟生意肯定再受影響。」

青年創新企業家協會主席馬福意認為：「始終身體健康才是第一位，做生意搵錢都是其次。戴口罩能夠保障彼此，通過條例都是好事。至於食肆全面禁止堂食影響實在太大，政府絕不可以貿然決定，應該先研究其他措施，例如封關之類，然後再作決定。」

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