【WFH後遺症】Facebook將按在家工作地點調整薪金　料影響科技業整體薪酬

科技巨企 Facebook 今年 5 月宣布，受新冠肺炎疫情影響，預期未來 5 至 10 年間，將會有一半員工轉為在家工作 (WFH/ home office)。Facebook 亦在薪酬方面推出新措施，公司會根據員工的「所在地」調整薪金。Facebook 此舉雖然可以減少開支，但可以會隨時影響行業的整體薪酬。

措施明年起生效 矽谷掀裁員潮

Facebook 在聲明中表示，將會根據員工的「所在地」支付薪金。此外，若在家工作的員工在 2021 的 1 月 1 日前搬到新地區，必須要知會公司。在疫情下，矽谷企業這在半年來陸續以裁員、減薪、留職停薪等政策，以維持經營。據 Layoffs.fyi 統計裁員的數據庫顯示，目前共有 537 間初創企業裁員，裁員人數高達 7 萬多人。

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影響行業整體薪酬 工作吸引力下降

Facebook 創出「依據工作地點調整薪金」的先例，或許會令其他企業仿傚。據英國《金融時報》報導，麻省理工學院（MIT）工作與就業研究所聯席主席 Thomas Kochan 在訪問中表示，因為人們住在成本更低的地方，就給他們更低的工資，這種做法很危險。雖然措施可以減少 Facebook 在薪金開支，也增加僱用員工彈性，同時破壞了科技業的整體薪酬，令在 Facebook 工作吸引力大幅下降。

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Photo：Jimmy Baikovicius、Pexels