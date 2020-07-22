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一合口罩突發聲明 : 感到無比憤怒 否認有質素問題 反駁無理指控

行內熱話 13:32 2020/07/22

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一直受延期出貨問題困擾的香港口罩廠一合口罩，今日突發聲明，反駁外界指控。

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一合口罩在 FB 表現的聲明原文如下:

風風雨雨，絕對是香港的現況。

有關 KOL 及媒體檢查一批未經核實來源的偽劣口罩，伴隨藉之後系統性攻擊、抹黑、跨媒體造假，從而得出未能核實的指控，我們感到無比憤怒，同時也希望藉此機會努力改善。我們現在作出以下聲明：

- 該圖片中所「檢查」的口罩，未經證實是一合的產品，亦無從得知運輸及經手狀況
- 我們一直於 ISO Classified 無塵室內生產，環境非常安全衛生
- 我們已經完成了 Bioburden 檢測，結果非常優秀，口罩是非常衛生無菌
- 我們 QA 是每隻檢查，成品壞品率低於 0.8%
- 口罩上的少量包裝盒紙屑，經檢測後，不會對人體有害，亦不會影響口罩效能；當然，我們也已經改良了包裝程序，稍後會作出公佈；另外，我們包裝的場地，也是 ISO Class 8 的無塵間，在業界內是最高水平

對於無理無根據的指控，我們必定會作出回應，不會手軟。我們已經委託律師更進，聯繫相關人員，同時感謝各 KOL 及媒體提供的資料

另外，我們再次委託第三方檢測公証行 SGS，為「一合口罩」再進行一次衛生及環境評核 Environmental and Hygiene，當中包括空氣淨度檢測、生產線衛生檢測、隨機樣本抽查檢測，這是符合國際最高標準的評核方式。真金不怕洪爐火，我們是慢了，不過我們絕對有守住底線，不會在產品效能和安全上妥協。

口罩生產業界內，已經有不少行家收到類似指控，我們希望各商戶精益求精之外，也不要向惡勢力妥協。大家本著服務香港人的心，雖然都被冠了「血饅頭」「國難財」「騙子」「呃人」的罪名，我們仍然要堅持初心，最後一起擊退黑暗。

【其他內容】 【附口罩多圖】K Kwong 測試口罩大發現! 口罩驚見毛髮加碎昆蟲?

一合口罩突發聲明

一合口罩指會委託第三方檢測公証行 SGS，為廠方再進行一次衛生及環境評核，未知可否釋疑呢?但回應廠方帖子的網民，似乎較關心廠方出貨和退款情況，有不少回應皆是發表類似言論。

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撰文 : 張文啟

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