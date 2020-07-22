【附購買連結】港牌GPMask Level 3 獨立包裝口罩 售$148/50個

港牌口罩GPMask表示，最近口罩已達 Level 3 水平。

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GPMask 的口罩最特別的是口罩盒採用小巴設計，設計十分搶眼。口罩全為獨立包裝設計，設有成人和中童尺寸。

▲ GPMask 3 款口罩

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GPMask口罩規格

-BFE>99%

-PFE>99%

-香港INTERTEK 化驗報告，符合ASTM F2100 LEVEL 3 標準

-SGS EN14683 Type II R 歐盟最高級別醫用口罩認證

-生產廠房設於國內十萬級無塵潔淨空間

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1.紅色小巴盒 成人口罩 獨立包裝 50PCS 售$148盒

-成人口罩(175X95)mm

-獨立包裝

-一盒50PCS

2. 綠色小巴盒 成人口罩 獨立包裝 30PCS 售$90盒

-成人口罩(175X95)mm

-獨立包裝

-一盒30PCS

3. 黃色校巴盒, 中童口罩 獨立包裝 30PCS 售$90盒

-中童口罩(140X90)mm

-獨立包裝

-一盒30PCS



取貨日期：付款後7-10天內保證可取貨。

運費:每單$20 (不論訂購1盒或30盒，運費統一收費為$20單)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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