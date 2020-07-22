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天仁茗茶代理造口罩! NEULIFE Level 3 港產口罩 售$148/50個

行內熱話 03:54 2020/07/22

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香港疫情第三波，市民追求高防護級數的口罩。NEULIFE Mask 正是推出 ASTM Level 3 口罩的香港口罩廠。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

原來 NEULIFE Mask 跟不少人愛飲的天仁茗茶有關係，因它是由代理天仁茗茶的賓仕國際與醫療設備廠商合作成立。NEULIFE Mask 在港廠房擁有7 條生產線，口罩日產量達 30 萬個 ﹔當下月增加設備後，每日產量更可提升40%!

NEULIFE Level 3 港產口罩

【其他內容】 【附購買網址】香港製造 ASIA Mask Level 2 口罩現貨售 $88/50個 

NEULIFE 口罩規格

-符合美國ASTM F2100-19 LEVEL 3 標準
-有效過濾細菌(BFE)及微粒子(PFE)達98%以上
-通過美國Nelson Labs之皮膚敏感, 刺激及細胞毒性測試
-特軟彈性舒適耳帶(4.0毫米厚)
-特別透氣, 適合日常佩戴
-顏色：粉紅、天藍色
-成人尺寸

售價：$148/50個

NEULIFE Level 3 港產口罩藍色

【其他內容】  【附購買連結】香港製造 A99 彩虹口罩 BFE≥99%/PFE≥98%現貨平售$88/50個

NEULIFE Level 3 港產口罩粉紅色

-購買滿三盒或以上，包Alfred智能櫃費用
-購買滿五盒貨以上，包順豐速遞費用

 口罩購買網址<<< 

【其他內容】 【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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