【附口罩多圖】K Kwong 測試口罩大發現! 口罩驚見毛髮加碎昆蟲?

香港口罩質素參差，有口罩博士之稱的 K Kwong 就不時測試口罩，讓大眾更了解各口罩的質素差異。昨晚 K Kwong 的口罩測試，卻有驚人發現。

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K Kwong 昨晚在 FB 連發兩帖，指出測試口罩的問題。當中一個測試，是以顯微鏡查看口罩質素。K Kwong 表示口罩表面發現有毛髮加碎昆蟲。不過 K Kwong 沒有指出是那一款口罩，他只表示:「口罩廠，你哋唔努力D，下次分分鐘係你奶嘢。賣口罩嘅打手，咪見人死就好開心推自己D貨，你D貨唔得，一推就沉！你同人有牙齒印，你賣果D貨有少少瑕疵，包你冇運行。【我講得好清楚！】我會 Keep 住去抽查D廠。希望各廠家做好D！」 。回應帖帖子的網民，則懷疑問題口罩是出自近期一間麻煩多多的香港口罩廠。

▲ K Kwong 在 FB 連發兩帖評口罩質素。

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▲ K Kwong 測試口罩發現有疑似蟲碎。

▲ 他亦指所有寄口罩測試要暫停。

從放大圖片可見，口罩表面的確有不少奇怪碎片。有網民看見後，覺得那些可能只是紙碎。究竟口罩上的是否蟲子呢?可能需要進一步測試才確定了。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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