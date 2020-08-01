【附購買連結】香港製造 A99 彩虹口罩 BFE≥99%/PFE≥98%現貨平售$98/50個

網店 PHDclean 本身是發售清潔用品，但因應疫情，都有發售口罩。

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今次 PHDclean 發售是，是香港製造的 A99 三層防護口罩，它提供 BFE≥99%/ PFE≥98% 防護，符合 Level 1 標準。口罩提供多色選擇，提供橙、灰、粉紅、綠、紫和白色，方便用戶襯衫。除成人外，A99 還提供中童口罩。另亦提供獨立包裝款式。

照截稿時網店所見，暫時只有獨立包裝提供多色選擇，50 個裝只提供藍色。查詢最新口罩貨存可向店方查詢。

▲ A99 彩虹口罩

▲ A99 彩虹口罩提供多色選擇





【其他內容】 【附購買網址】香港製造 ASIA Mask Level 2 口罩現貨售 $88/50個

A99成人三層防護口罩規格

-BFE≥99%/PFE≥98%

-ASTM F2100 一級標準

-EN14683 Type ll標準

-採用防水層高效阻擋飛沫

-三層結構防護

-產地:香港

-成人口罩:175mm x 95mm

-兒童口罩:145mm x 90mm

售價:

成人50個裝 / 10個一包 $98 (本為$88，最新調整至$98)

成人30個裝 / 獨立包裝 $65



兒童50個裝 / 10個一包 $98

兒童30個裝 / 獨立包裝 $75

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【其他內容】 【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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