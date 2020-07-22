【疫市營商】時裝業疫情下加速數碼轉型　網紅KOL帶貨・消費者品牌直接互動

新冠肺炎疫情再爆發，時尚裝飾業備受重創，轉網購也是杯水車薪；但時代既然改變，便更應該順應潮流。SME.hket 記者訪問香港時裝設計師協會主席楊棋彬，分享其對時裝業未來的看法。

網購是近年大趨勢，有消費力的青年人個個精於使用網購，楊棋彬指新冠肺炎疫情加速時裝業的網絡化：「業界深明網上網下並行發展（O2O）是大勢所趨，但疫情加速轉型過程，更改變了消費者的行動模式。我們作為設計師需要配合消費者，而對於較為傳統，只經營實體店的老闆來說，現今正是轉型的好時機。」

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▲ 香港時裝設計師協會主席楊棋彬。

香港剛剛舉行的 Juxtaposed 2020 以「未來」為主題，參與其中的楊棋彬亦就「未來」有著自己答案。他坦言，經營網店當然也要宣傳搶市場，有人方法較急進，例如請 KOL ；也有人投入較少旨在試水溫。香港現時仍處於摸索階段，公司規模、市場定位不同，最合適方案亦有分別，再好方法那怕吸引到大量關注，無法收到相應回報仍是得不償失，要在審慎和進取之間取得平衡。

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▲ 高調的衣服能彰顯到設計師的個性。

宣傳由高調開始

時裝設計是標榜個性的職業，楊棋彬笑言：「不少人看時裝設計展都會感到『哇，這衣服太高調了，根本不可能穿在身上』，其實這些衣服都是用來表達設計者個人風格。消費者喜歡這種風格，便可以留意設計師其他作品，肯定有低調版本的。高調版本除了彰顯自己之外，最重要便是尋找同好。」

楊棋彬表示，時裝潮流的趨勢已悄悄地轉變了，過往是先有品牌再有貨物，然後透過店舖賣給消費者；現時則會先尋找目標消費群，透過網上平台互動，搜集他們需要甚麼的數據，然後品牌再做出貨物。過往由貨物主導，現時則由人主導。

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▲ 設計師都會設計低調的衣服供日常穿著。

楊棋彬解釋：「時代會有變化，是因為過往工業革命時工廠產能可一口氣造出大量貨品，由貨品強勢推動潮流。現時大眾在穿衣時希望更有個性。就算買了量產衣服都會研究搭配，凸顯個性。」

因為營銷模式轉變，不少時裝公司都會先出少量貨品測試市場反應，發覺反應不錯才大量備貨，由消費者主導市場。楊棋彬又說：「另一方面，當新款出現後，大家可上網給讚給意見，品牌又可跟消費者直接交流，參考需求，例如消費者會更喜歡某種特定顏色或物料，公司製造大批貨品前甚至可以先微調。」

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