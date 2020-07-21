【附分店資料】香港製造永明 Level 1 口罩 卓悅售 $69/50個

▲ 永明製藥三層掛耳式口罩

卓悅在 FB 表示，即時發售永明製藥口罩。

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永明製藥口罩規格

- 香港製造，175mm x 95mm 成人口罩

- ASTM F2100-19 Level 1

- BFE >= 98%，PFE >= 95%

- ISO 14644-1 Class 8無塵車間，通過細菌含量測試

- 三層防護結構，柔軟舒適透氣

- 一盒50 個、藍色



抗疫價$69/盒 (建議價$150)

▲ 永明製藥三層掛耳式口罩

【其他內容】 【附購買網址】香港製造 ASIA Mask Level 2 口罩現貨售 $88/50個

以下荃灣區分店率先發售

1.荃灣大河道10-20號登發大廈地下

2. 荃灣沙咀道254至256號地下

【其他內容】 【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

【其他內容】 【附購買詳情】$1 一個 3E 防護口罩! Dailywood 口罩售$10/10個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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