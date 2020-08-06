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【疫市營商】老字號兼顧創新與環保　雞仔嘜新接班人將科技融入生產

商管策略 10:12 2020/08/06

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提起「雞仔嘜」，不少人會想起品牌的羊毛內衣。品牌在香港開業已超過 66 年，可說是「老字號」，但品牌亦積極創新配合時代轉變。公司第 4 代接班人除了跟潮流開設網店，更採用環保物料生產衣物，令品牌與時並進免遭淘汰。

老字號實行數碼轉型 

雞仔嘜第 4 代接班人譚天逸（Jennifer）將科技應用在生產流程中，例如 3 年前引入數碼系統，讓員工可實時查看產品的銷售及生產情況，這些數據可以讓廠房知道哪些產品的銷情較好，從而制定生產計劃。她表示，初時引入數碼化系統有困難，因為當中數據未必準確，令他們需要花上較多時間在處理數據上。同時，在引入數碼系統後，亦先要為員工進行培訓。

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雞仔嘜第4代接班人譚天逸 (Jennifer)

關注環保 區塊鏈追蹤商品產地

隨著消費者愈來愈注重環保，製衣業近年亦開始採用環保物料生產服飾，雞仔嘜也不例外。挑選物料採用「美國棉商標」認証的美國棉花，減低對環境的影響。此外，顧客可透過智能手機下載相關的應用程式，掃描二維碼（QR Code），即可透過區塊鏈（Blockchain）平台，查看衣服上的每條棉綫來自哪個國家和受保護森林。

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生意雖下跌 不忘教育下一代

在新冠肺炎疫情下，品牌經營亦受影響。譚天逸表示，4 月份的生意額下跌一半，但早前復課後生意曾有好轉。至於在 2017 年開設的網店，在疫情下生意亦有上升。Jennifer 計劃未來會舉辦工作坊，提倡珍惜衣服的理念。

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撰文 : 廖淑瑩

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