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【插水式劈價】深水埗小店售三層口罩 再破底價售 $34/50個

行內熱話 16:14 2020/07/21

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香港口罩供應充足，售價愈來愈合理。深水埗電子特賣城在 FB 表示，今次發售的三層口罩，原價售 $39/50個，但多買再減!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

深水埗電子特賣城今次售賣的口罩，品牌為 KangLunduo，盒上標示指提供三層防護，提供 CE/FDA 認證，但沒有標示最重要的 BFE/PFE 等水平，所以防護能力不明。口罩為中國製造。一盒 50 個的口罩本售 $39，今次大特價，售 $100/3 盒，即平均 $34 盒。

【其他內容】 【附購買網址】香港製造 ASIA Mask Level 2 口罩現貨售 $88/50個

KangLunduo 口罩

深水埗電子特賣城查詢: 2387 3666

【其他內容】 【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

【其他內容】 【附購買詳情】$1 一個 3E 防護口罩! Dailywood 口罩售$10/10個  

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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