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【香港FinTech】WeLab Bank 推無卡號 Debit Card

數碼轉型 10:19 2020/07/21

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又一家虛擬銀行推出無卡號信用卡。Mastercard 與 WeLab Bank 宣布合作推出無卡號預付卡/記帳卡（Debit Card），並可在全港銀通（JETCO）自動櫃員機或全球接受 Mastercard 卡 的 CIRRUS 自動櫃員機提取現金。

WeLab Bank 強調，新卡可網上網下並用，亦在手機上提供服務，實體 WeLab Debit Card 簽帳購物之餘，又可以提取現金。該行客戶成功開立 WeLab Bank 戶口之後，可立即在手機程式內以虛擬銀行卡的形式使用 WeLab Debit Card 在網上購物，之後亦會獲發實體卡。

至於實體卡的設計，除了 Mastercard 和 WeLab Bank 的標誌外，卡面只有晶片和持卡人姓名，其他帳戶資料則安全穩妥地儲存在 WeLab Bank 的手機程式內。

安全性方面，官方表示，卡號、安全驗證碼（CVC2）以及到期日一律不會印在實體卡上。一切資料只會儲存在 WeLab Bank 的手機程式上；失卡時，在 WeLab Bank 手機程式按 「報失卡」，失卡就會立即失效，客戶隨即可獲取新卡資料，繼續享用服務；購物方面，只要拍卡就能線下購物，而線上購物則在 WeLab Bank 的手機程式內複製帳戶號碼，就能下單；提款則可在全港 JETCO 自動櫃員機或全球接受 Mastercard 卡 的 CIRRUS 自動櫃員機進行；該行亦強調該卡不收年費、報失卡不收補發費用、不設隱藏交易收費。

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撰文 : 彭振濠

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