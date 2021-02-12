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【SME學堂】夥IKEA推收納櫃掀搶購潮　開放核心業務成 LEGO「翻身」關鍵？

商管策略 09:27 2021/02/12

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樂高（LEGO）日前宣布跟家具品牌宜家（IKEA）合作，推出樂高積木收納箱 BYGGLEK 系列。收納箱使用 LEGO 經典的積木設計，LEGO 積木配件可以砌到收納箱上創作自家款式。其實樂高多年前已「廣結善緣」，跟不同範疇品牌推出聯名積木系列，每次都吸引不少顧客購買，原來開放核心業務曾是公司「翻身」的關鍵。

雖然樂高成為玩具界的銷量名星，但 2003 年業績曾大跌，甚至瀕臨破產邊緣；千禧年後電子遊戲和電影等娛樂方式崛起，令原本購買樂高玩具的孩子都去玩遊戲、看電影，更為樂高業務帶來巨大衝擊。

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樂高為了生存，開始精簡人手，專注在核心的積木業務，而在積木業務逐漸穩定後，該公司又重新涉足流行娛樂。最經典的例子是樂高在 2000 年逐漸開放自家的核心積木業務，跟漫威（Marvel）、DC漫畫、迪士尼、華納兄弟等電影和遊戲行業的 IP 大戶合作，推出各款聯名主題玩具。

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除了聯名玩具，樂高還推出遊戲，如 2016 年的《樂高星球大戰：原力覺醒》、2009 年的《樂高哈利波特：第 1-4 年》等，這些遊戲除了包含部分電影劇情外，還會加入類似前傳的補充劇情，遊戲配音還會找電影原作演員，再加上樂高人物，成功吸引不少玩家。

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雖然跟流行的電影和遊戲推出 IP 聯名產品可帶來不少收入，但樂高認為單靠跟其他 IP 聯乘合作不可行，遲早要推出自己的 IP 授權產品。因此，品牌與華納兄弟合作拍攝《樂高大電影》，電影當時在全球獲得 4.6 億美元票房。

《樂高大電影》當時在全球獲得4.6億美元票房，同時帶動樂高積木銷情

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電影上映帶動樂高積木銷情，不少玩具店缺貨，直接令樂高利潤大增。公司成功在 2015 年超越玩具製造商美泰（Mattel）成為全球最大玩具公司，而根據電影生產相應主題玩具，也成為樂高的固定營運策略之一。

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Photo女LEGO、IKEA

撰文 : 廖淑瑩

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