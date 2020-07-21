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【附購買連結】 香港製造健康．彩旦 BFE 99% / PFE 98% 多色獨立裝口罩售$100盒

行內熱話 13:03 2020/07/21

分享：

 網站健康．旦表示，正開賣健康•彩旦口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

開賣時間：2020年7月21日1300至2020年7月30日 1800 （先到先得 ，售完即止）

健康．彩旦口罩

口罩資料：
-成人（175 x 95mm）
-獨立包裝
-一盒30個
-三層布料配彈性耳圈
-細菌過濾率（BFE）達到99％
-微粒子過濾率（PFE）達到98％
-歐盟標準EU STANDARD：EN 14683 TYPE 2R
-防水性外層：防潑水PP不織布，可防止液體飛濺
-靜電過濾：採用熔噴技術的不織布，可形成屏障有效阻擋病菌
-香港製造

【其他內容】 【附購買網址】香港製造 ASIA Mask Level 2 口罩現貨售 $88/50個

發售數量：
-藍色 5000盒
-橙色 3000盒
-紫紅色 3000盒

售價 $100盒/30個

【其他內容】 【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

送貨⽇期： 
2020 年 8 ⽉ 15 ⽇ ⾄  25 ⽇ 

訂購/查詢⽅法: 
《健康·旦》WhatsApp /電話： 25156868 

 

 口罩購買連結<<<

【其他內容】 【附購買詳情】$1 一個 3E 防護口罩! Dailywood 口罩售$10/10個  

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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