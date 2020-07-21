屈臣氏 Level 3 口罩大貨到! 多間百佳Fusion/Taste有售

這幾日多間屈臣氏口罩時不時也在屈臣氏或百佳發售，供應較之前穩定。今日屈臣氏 Level 3 口罩更大量在百佳Fusion/Taste部分分店發售。

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今日不少網民也指，屈臣氏 Level 3 口罩大量到貨，每間分店有 200 盒以上。有網民在 FB 群組表示，黃埔12期 Taste、頌富Fusion、合和 Taste、鯉景灣Fusion等分店︿有售屈臣氏 Level 3 口罩，售價為 $109.9/30個 (會員價，正價為 $119.9)。 部分分店如元朗形點 Fusion 更是中午才到貨，如果大家想購買的話可注意啦。

▲ 屈臣氏 Level 3 口罩到貨(網民圖片)

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▲ 屈臣氏 Level 3 口罩到貨(網民圖片)

照以往經驗，由於各門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

▲ 屈臣氏 Level 3 口罩到貨(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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