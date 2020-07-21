  • 32°C
香港時間 : 2020721日 (二) 13:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

屈臣氏 Level 3 口罩大貨到! 多間百佳Fusion/Taste有售

行內熱話 12:43 2020/07/21

分享：

這幾日多間屈臣氏口罩時不時也在屈臣氏或百佳發售，供應較之前穩定。今日屈臣氏 Level 3 口罩更大量在百佳Fusion/Taste部分分店發售。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今日不少網民也指，屈臣氏 Level 3 口罩大量到貨，每間分店有 200 盒以上。有網民在 FB 群組表示，黃埔12期 Taste、頌富Fusion、合和 Taste、鯉景灣Fusion等分店︿有售屈臣氏 Level 3 口罩，售價為 $109.9/30個 (會員價，正價為 $119.9)。 部分分店如元朗形點 Fusion 更是中午才到貨，如果大家想購買的話可注意啦。

屈臣氏 Level 3 口罩到貨(網民圖片)

【其他內容】 【附購買詳情】$1 一個 3E 防護口罩! Dailywood 口罩售$10/10個  

屈臣氏 Level 3 口罩到貨(網民圖片)

 照以往經驗，由於各門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

屈臣氏 Level 3 口罩到貨(網民圖片)

【其他內容】 【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

【其他內容】 【附購買網址】香港製造 ASIA Mask Level 2 口罩現貨售 $88/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買詳情】Maskology 彩色學童Type IIR口罩 售$135/50個
2020/07/20
【附購買詳情】Maskology 彩色學童Type IIR口罩 售$135/50個
【附購買連結】香港製造Pasión Level 1 全獨立包裝口罩 特價售$100/50個
今日
【附購買連結】香港製造Pasión Level 1 全獨立包裝口罩 特價售$100/50個
【附直購連結】 最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 成人中童口罩現貨售$120/50個起
今日
【附直購連結】 最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 成人中童口罩現貨售$120/50個起
健康問題 健康美容 著數優惠 積分優惠 付款優惠 疫情 口罩 屈臣氏 百佳

下一篇文章

【附直購連結】 最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 成人中童口罩現貨售$120/50個起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹