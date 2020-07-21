【學界有情】 香港中文大學「自家製」酒精搓手液　派口罩捐助基層弱勢社群

▲ 活動凝聚中大校友會2000年醫科畢業67位校友，捐贈酒精搓手液。

新冠肺炎疫情自年初開始蔓延至今，防疫物資曾一度短缺。中大醫科畢業生齊「集氣」購買搓手液原材料，將餘款捐贈中大博群社會及公民服務計劃以表支持。中文大學聯同一眾校友製作酒精搓手液，活動凝聚各方熱心人士張羅口罩，在能力範圍內幫助基層弱勢；更有校友會成員設口罩廠，以實踐捐贈活動回饋母校照顧，貢獻社會。

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▲ 疫情期物流供應受限制，口罩機待臺灣廠房重新製造。

新冠肺炎疫情期物流供應受限制，打破重重障礙建口罩廠。中大校友會成員表示，因船期問題定製熔噴布延遲 1 個月、台灣政府徵用在當地訂製口罩機，當各方面延期建造口罩廠更困難。中大校友續指：「建口罩廠房取得各方認證，做負責任的人，因此沒有預售口罩。」現時速勢待發，逐步解決口罩廠問題，捐贈成人和中童口罩給有關機構。

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解決生產口罩問題，各方熱心人士亦紛紛捐贈口罩助基層弱勢。中大校友透露，目前 7 月份生產的中童口罩，分發口罩到循道衛理觀塘社區服務處的劏房戶，以及經香港中文大學博群全人發展中心（I.CARE）策劃「Love.Care.Boundaryless社會服務計劃」組織分發口罩到香港難民聯會。除非牟利機構，現時已分發口罩到 2 間小學及 1 間中學，以及病童組織，包括：生命小戰士協會、兒童腎病基金等。

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▲ 研發自製酒精搓手液

酒精搓手液乃防疫必需品

「與其坐以待斃，倒不如留時間精力一起實踐這個活動。」中大校友會成員說。坊間出現搶購口罩熱潮，中大自製酒精搓手液供不應求，今年 1 月底，中大化學系吳基培教授聯同化學系，及大學安全事務處職員，自製逾 200 公升 75% 酒精濃度，與中大合作的慈善機構聯絡，捐贈搓手液到長者中心和院舍。

活動凝聚中大校友聯會 2000 年醫科畢業67位校友捐款，在疫情下搜羅得來的原材料和器具。中文大學研發自製3500公升酒精搓手液成品，同時組織團隊響應呼籲捐贈服務。據校友會會員透露：「有心人從美甲店捐贈的一批酒精材料，與中大義工團隊促使更大士氣往後合作製作。」

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