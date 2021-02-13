【SME學堂】人造肉漢堡・3D打印炸雞　麥當勞・KFC 搶攻健康素食商機

人造肉和 3D 技術開始成為趨勢，不少連鎖餐廳開始引入這些技術。繼肯德基（KFC）去年用 3D 打印技術製成人造炸雞後，麥當勞近日也在丹麥和瑞典試賣新款人造肉漢堡 McPlant。

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McPlant 的「肉餅」由青豆和大米蛋白質製成，是麥當勞與美國人造肉品牌 Beyond Meat 合作開發。早在 去年 9 月， 麥當勞 開始測試一款名為 PLT 的植物漢堡，是由 Beyond Meat 獨家製作的植物肉餡餅 。

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肯德基去年 7 月與俄羅斯 3D 生物列印公司 3D Bioprinting Solutions 合作，推出史上首款用雞肉細胞和植物原料製作的人造炸雞。為了令炸雞更原汁原味，肯德基甚至向合作夥伴提供調味用的香料及麵包粉等秘方材料，力求還原出炸雞的風味與口感。

雖然用 3D 生物打印生產食物可以減少對環境的影響，但成本高昂亦是一大問題。例如，以色列初創 Aleph Farms 曾表示，生產 1 磅漢堡扒的成本仍高達 100 美元（約港幣 775 元）。

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▲ 肯德基去年曾推出植物肉炸雞，計劃今年在南加州50間門市限量推出。

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Photo：shutterstock、KFC、McDonald’s