【附直購連結】 最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 成人中童口罩現貨售$120/50個起

香港口罩廠 TruCare 的口罩自從通過 Level 3 測試，變身成售價最平的 Level 3 口罩。

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TruCare 本來製作 Level 2 口罩，但因通過 Nelson Lab 的測試後，就升呢成 ASTM Level 3 口罩。廠方現推出成人和中童口罩，同為 Level 3 標準。成人口罩本身最平可以到廠方的工廠購買，到取價只需 $110，但因應疫情，此服務已停止。現時網上發售的成人口罩售價為 $120，中童售價則為 $130，同為 50 個一盒。而且全為現貨發售，可以盡快使用。

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▲ TruCare Level 3 成人口罩

TruCare 口罩規格

-測試結果或認證：

-細菌過濾效率測試 ⩾98%

-微粒過濾效率測試 ⩾98%

-壓力差測試 <5.0 mm H₂O/cm²

-通過合成血液滲透阻力測試(160mmHg)

-可燃性測試 Class 1

-達到ASTM Level III 標準

-ISO 14644-1 無塵車間認證 (ISO Class 8)

-一盒50個

成人口罩售價:$120

中童口罩售價:$130

口罩購買連結 <<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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