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【附直購連結】 最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 成人中童口罩現貨售$120/50個起

行內熱話 03:59 2020/07/21

分享：

香港口罩廠 TruCare 的口罩自從通過 Level 3 測試，變身成售價最平的 Level 3 口罩。   

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

TruCare 本來製作 Level 2 口罩，但因通過 Nelson Lab 的測試後，就升呢成 ASTM Level 3 口罩。廠方現推出成人和中童口罩，同為 Level 3 標準。成人口罩本身最平可以到廠方的工廠購買，到取價只需 $110，但因應疫情，此服務已停止。現時網上發售的成人口罩售價為 $120，中童售價則為 $130，同為 50 個一盒。而且全為現貨發售，可以盡快使用。

【其他內容】 【附購買詳情】$1 一個 3E 防護口罩! Dailywood 口罩售$10/10個  

TruCare Level 3 成人口罩

TruCare 口罩規格

-測試結果或認證：
-細菌過濾效率測試 ⩾98%
-微粒過濾效率測試 ⩾98%
-壓力差測試 <5.0 mm H₂O/cm²
-通過合成血液滲透阻力測試(160mmHg)
-可燃性測試 Class 1
-達到ASTM Level III 標準
-ISO 14644-1 無塵車間認證 (ISO Class 8)
-一盒50個
成人口罩售價:$120
中童口罩售價:$130

 口罩購買連結 <<

【其他內容】 【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

【其他內容】 【附購買網址】香港製造 ASIA Mask Level 2 口罩現貨售 $88/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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