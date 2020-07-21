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放棄大陸! 日企獲政府700億補貼撤出中國 SHARP、Hoya 等遷回日本或東南亞

行內熱話 02:38 2020/07/21

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受新冠肺炎疫情影響，早前大量中國工廠停工，多國製造商因而出現了供應鏈中斷的問題。日本政府為了確保供應與生產的穩定，及減少對中國的依賴，宣布為日本企業提供補貼金，鼓勵將生產線撤出中國，搬回日本或遷至東南亞國家。 

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新冠肺炎的傳播令日本供應鏈脆弱的問題浮現，日本政府希望透過資助，鼓勵生產地多元化，加強與東南亞國家經濟合作，並在日本建立新工廠及設施，發展國內生產以強化供應鏈。日本經濟產業省於 17 日公布了首批獲資助撤走中國廠房的日本企業名單，87 間企業將獲得合共 700 億日圓（約 HK$50 億）的援助金，大部分為醫療產品、電子產品、光學儀器和汽車零件等的製造商。

其中有 57 間日企將把生產線遷回日本，獲批約 574 億日圓，包括電子大廠 SHARP、藥廠鹽野義製藥。家用品及口罩生產大廠 Iris Ohyama 早前已把廠房搬回日本宮城縣，更採用本地原材料，減少對海外供應商的依賴。另外，30 間日本企業將轉移廠房至東南亞國家，獲政府批出 136 億日圓補貼。生產光學儀器及電腦硬件零件的生產商 Hoya，將把生產線遷至越南及老撾，而輪胎生產商住友橡膠則會遷至馬來西亞。

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撰文 : 張文啟

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