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【附購買連結】香港製造Pasión Level 1 全獨立包裝口罩 特價售$100/50個

行內熱話 00:57 2020/07/21

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 網店 mrdurian 表示，正以特別發售香港製造的 Pasión 三層不織布口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 店方指，Pasión 三層不織布口罩原售 $128 盒，現以 $100 盒發售。Pasión 三層不織布口罩為香港製造，符合 Level 1 水平，而且更是全獨立包裝。

Pasión 三層不織布口罩為獨立包裝設計

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫成人口罩 限時特價售$168/50個

Pasión三層不織布口罩規格

-香港製造，自設生產線於屯門
-已通過SGS測試：高效過濾微粒子及細菌（PFE & BFE≧95%）
-每片口罩獨立包裝，方便攜帶，安全又衛生
-三重防護，內外層PP不織布，中層N95過濾層
-高透氣度、剪裁立體輕巧、鬆緊帶柔軟且彈性良好、佩戴舒適
-物料清爽親膚、無異味
-金屬鼻夾易於調節，貼服鼻樑，周邊位置貼服臉型
-成人適用尺碼：(長)17.5cm *(寬)9.5cm 
-50片/盒

 口罩購買連結 <<

【其他內容】 【附銷售點資料】港牌masklab Type IIR 口罩50個連500ml搓手液 套裝價售$99

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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