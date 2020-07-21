【附購買連結】香港製造Pasión Level 1 全獨立包裝口罩 特價售$100/50個

網店 mrdurian 表示，正以特別發售香港製造的 Pasión 三層不織布口罩。

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店方指，Pasión 三層不織布口罩原售 $128 盒，現以 $100 盒發售。Pasión 三層不織布口罩為香港製造，符合 Level 1 水平，而且更是全獨立包裝。

▲ Pasión 三層不織布口罩為獨立包裝設計

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Pasión三層不織布口罩規格



-香港製造，自設生產線於屯門

-已通過SGS測試：高效過濾微粒子及細菌（PFE & BFE≧95%）

-每片口罩獨立包裝，方便攜帶，安全又衛生

-三重防護，內外層PP不織布，中層N95過濾層

-高透氣度、剪裁立體輕巧、鬆緊帶柔軟且彈性良好、佩戴舒適

-物料清爽親膚、無異味

-金屬鼻夾易於調節，貼服鼻樑，周邊位置貼服臉型

-成人適用尺碼：(長)17.5cm *(寬)9.5cm

-50片/盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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