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港鐵 : 星期三起調整多條鐵路支綫非繁忙時段班次 市民出門要注意啦

行內熱話 23:55 2020/07/20

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港鐵表示，於星期三起，將會調整多條鐵路非繁忙時段班次。 

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港鐵表示，因應政府實施措施減少社交接觸，所以出行人數會顯著減少，調整服務可減省不必要的能源消耗。

當中荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、東鐵綫及西鐵綫在平日非繁忙時段、周末及公眾假期，每一班車平均 3 分半至 8 分鐘，預料平均候車時間延長約半分鐘至兩分鐘。至於東涌綫及屯馬綫一期平均每 10 分鐘一班，機場快綫及迪士尼綫班次維持不變。

港鐵會密切留意情況，並因按實際調節列車服務。

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撰文 : 張文啟

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