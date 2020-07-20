港鐵 : 星期三起調整多條鐵路支綫非繁忙時段班次 市民出門要注意啦

港鐵表示，於星期三起，將會調整多條鐵路非繁忙時段班次。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

港鐵表示，因應政府實施措施減少社交接觸，所以出行人數會顯著減少，調整服務可減省不必要的能源消耗。

當中荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、東鐵綫及西鐵綫在平日非繁忙時段、周末及公眾假期，每一班車平均 3 分半至 8 分鐘，預料平均候車時間延長約半分鐘至兩分鐘。至於東涌綫及屯馬綫一期平均每 10 分鐘一班，機場快綫及迪士尼綫班次維持不變。

港鐵會密切留意情況，並因按實際調節列車服務。

【其他內容】 【附銷售點資料】港牌masklab Type IIR 口罩50個連500ml搓手液 套裝價售$99

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l