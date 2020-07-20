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 【附購買詳情】Maskology 彩色學童Type IIR口罩 售$135/50個

行內熱話 23:32 2020/07/20

分享：

Maskology 口罩學·童口罩表示，將於 7 月 23 日再次開賣學童口罩。 

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次 Maskology 發售的口罩，最大特色是提供「藍莓子」（粉藍）、「粉蜜桃」（粉紅）、「青蘋果」（粉綠）、「紫葡萄」（粉紫）四種顏色，不論是男孩或女孩都會喜歡。但注意選擇顏色時有限制:

顏色選擇：以兩盒為單位，每兩盒可選擇其中一款顏色 :「藍莓子」（粉藍）、「粉蜜桃」 （粉紅）、「青蘋果」 （粉綠）、「紫葡萄」 （粉紫）；購買六盒的顧客更可選擇「雜果冰」 （即每兩盒有四色各一包，每包25隻）

Maskology 口罩規格：

-歐盟EN14683 最高級別Type IIR
-美國ASTM Level 1
-BFE>99%、PFE>95%
-通過歐盟及香港細菌含量標準
-香港Q嘜要求之耳帶拉力測試
-尺寸：142mm x 92mm ± 3mm

一個 50 個售 $135

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫成人口罩 限時特價售$168/50個

Maskology 彩色學童口罩

發售日期:由7月23日（星期四）中午12時起

以下三選一：

I. 8月兩盒：$304（$270+$34順豐運費）
II. 8、9月各兩盒（共四盒）：$574（$540+$34順豐運費，免一次運費，節省$34）
III. 8、9、10月各兩盒（共六盒）：$810（三次運費全免，節省$102）

現有顧客使用與上次預售時（4月23日）相同的電郵地址登記取籌，可獲全單（連運費）95折，即：

I. 8月兩盒：$288（原價$304）
II. 8、9月各兩盒（共四盒）：$545（原價$574）
III. 8、9、10月各兩盒（共六盒）：$769（原價$810）

每月預計發貨期為該月的11號至月底。發貨次序按有關訂單於預售期間完成付款的先後而定。

口罩購買連結<<<  

【其他內容】 【附銷售點資料】港牌masklab Type IIR 口罩50個連500ml搓手液 套裝價售$99

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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