【附購買網址】香港製造 ASIA Mask Level 2 口罩現貨售 $88/50個

網店 IN BUCKET 在 FB 表示，正以 $88 發售 ASIA Mask 口罩。

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店方表示，眼見疫情日趨嚴重，市民四出搶購口罩，為了回饋社會大眾，店方以補貼形式推出 $88 一盒 Level 2 香港製造口罩優惠，數量有限，售完即止。

▲ ASIA Mask Level 2 口罩

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ASIA MASK口罩規格:



-100％ 香港製造

-17.5cm x 9.5cm成人

-50片（25片1包）

-藍色和白色

-BFE > 99%, PFE >99%

-ASTM Level 2

-法國藥監局認可的CE證書

-使用純熔噴布 （非坊間複合熔噴布）

口罩購買連結 (白色)<<

口罩購買連結 (藍色)<<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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