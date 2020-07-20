【香港失業率】創15年高位24萬人失業　中小企商會盼政府資助加碼及加快審批

新冠肺炎疫情爆發，不少中小企都無法在浪潮之下支撐；今日香港失業率更達 6.2%，創 15 年新高 ，失業人數由 23 萬人升至 24 萬。業界商會坦言中小企、特別是零售旅遊的行業已在崩潰邊緣，希望政府救市措施可以加碼，任何資助計劃必須加快審批。

統計處公布最近失業數字，經季節性調整，失業率由今年 3 月至 5 月的 5.9% 升至 4 月至 6 月的 6.2%，創 15 年高位。就業不足率由 3.5% 升至3.7%，為 17 年高位。失業人數則由約 23 萬人升至約 24 萬。

【相關文章】全港郵局周一起暫停服務 每周只派兩次件 企業需留意特別安排

主要經濟行業失業率均見上升，樓房裝飾、進出口貿易業、運輸輔助活動業等行業上升較大。運輸業及教育業在就業不足率方面上升得較明顯。

零售、住宿及膳食服務業合計的失業率微升至10.7%、餐飲服務活動業失業率為14.7%，均為 2003 年爆發「SARS」疫情後高位。勞工及福利局局長羅致光指出本地勞工市場很大程度視乎環球及本地新冠肺炎疫情影響，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，會繼續密切留意相關情況。

▲ 中小企企業聯合會會長麥美儀。

【相關文章】限聚令收緊：6點後禁堂食 甜品店：俾政府趕絕

中小企企業聯合會會長麥美儀坦言，失業率再度高企是意料中事，新冠肺炎疫情反覆折騰了營運者外，亦令老闆們更難養活夥計，以飲食業來說，外賣等策略始終杯水車薪，難以應付租金雜費等固定成本，只好由人手開始削減成本

她直言：「旅遊等行業根本無法生存，酒店及相關零售公司受的影響亦極大，我們現時能夠做的事不多，希望政府第三波防疫救市措施可以加碼，涵蓋更多行業，保就業方面則提高罰則，讓老闆不敢鑽空子。此外，任何資助計劃一定要加快審批，現在已經有不少中小企已在沒頂邊緣了。」

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ