【香港疫情】九龍城公和荳品廠結業倒數　早知買舖可免迫遷？

新冠肺炎疫情爆發加上條例規限，不少香港老字號都無法支持下去結業收場。九龍城「公和荳品廠」因為舖位被收回，決定於近月結業，吸引不少人作最後道別。

公和荳品廠有深水埗和九龍城兩間店舖，由兩家人各自操持。自上世紀 60 年代經營至今，營運自然遇上不少困難，兩間店最大的難關都是食物牌照規範愈來愈嚴格，過往一直沒問題的店舖突然變成「無牌經營」，最令人難受的是申請堂食的食物牌照在裝修上要有一定規範，例如廚房佔店舖的總面積、洗手間位置等，所以申領牌照必須重新裝修。

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至於另一家人主持的深水埗「公和荳品廠」，繼續營業問題不大，畢竟屬自置物業；九龍城店是租舖，要再負擔高額裝修費確有點「強人所難」。現在才向業主買已太遲，因店舖業權早被上手業主轉手到大財團發展商，等待回收再發展。據了解，2017 年起業主只肯跟簽 1 年短租，料為不續租做準備。

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▲ 九龍城公和的裝修較為陳舊。

九龍城公和荳品廠近日於正門張貼橫額，寫有「光榮結業，有緣再見」，並決定 9 月底結業，故吸引了不少街坊特意到場品嚐傳統味道。

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Photo：鄭萃雯 Karen Cheng 授權