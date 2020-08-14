【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒減價售 $29

▲ 7-11 Level 1 口罩

現時市面口罩供應愈來愈多，就連 7-11 都推出自家口罩。

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事實上， 7-11 自家口罩曾在 5 月時間少量返貨，不過是單個包裝 (詳情按此瀏覽)。早前記者在鰂魚涌7-11 便利店發現的，是一盒 10 個的盒裝，售 $39 盒，分別有中童和成人版本。最特別的是今次產地由中國改成香港。規格方面，口罩支援 PFE>95% 和 BFE>95%，為 ASTM Level 1 規格。

可能此口罩的售價頗貴，所以有網民指店方近日把售價減至$29，即每個售價為 $2.9，但仍不算抵用。

▲ 口罩已減價至 $29(網民圖片)

▲ 7-11 自家口罩售 $39

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▲ 7-11 Level 1 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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