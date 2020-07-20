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【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

行內熱話 17:27 2020/07/20

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現時市面口罩供應愈來愈多，就連 7-11 自家口罩今日都有返貨!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

事實上， 7-11 自家口罩曾在 5 月時間少量返貨，不過是單個包裝 (詳情按此瀏覽)。今日記者在鰂魚涌7-11 便利店發現的，是一盒 10 個的盒裝，售 $39 盒，分別有中童和成人版本。最特別的是今次產地由中國改成香港。規格方面，口罩支援 PFE>95% 和 BFE>95%，為 ASTM Level 1 規格。

有網民亦表示，在多區 7-11 亦有此口罩發售。不過此口罩的售價頗貴，用來應急尚可，多遠使用成本頗高。

7-11 自家口罩售 $39

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7-11 Level 1 口罩

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7-11 Level 1 口罩

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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