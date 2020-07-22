【疫市營商】家居消毒產品需求大增　港產空氣淨化燈靠隱藏式設計爭市場

香港新冠肺炎疫情反覆向下，相繼出現多宗本地感染個案，全城人心惶惶。市民在疫情下對殺菌產品的需求相應增加，有空氣淨化產品查詢度急升，但產品商人坦言，市面上已有相似產品，要打入市場就需突破產品設計，如以隱藏式設計融入用戶家中。

隱藏式設計在市場上突圍而出

室內空氣淨化燈 Airluna 由 ASA Innovation & Technology 的共同創辦人木下無為（Kinoshita Mui）及禤俊傑（Anthony）研發，而公司主要研發空氣產品及技術開發。禤俊傑表示，市場上已有類似產品，要進入市場競爭比較困難。因此，產品在設計上作出突破，採用隱藏式設計，將空氣淨化技術融入吊燈中。在疫情下，空氣淨化產品需求大增，而用家對於產品的需求亦由以往消除屋內的甲醛，變成殺菌、消毒等功能。

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▲ Airluna外表看似一盞普通的吊燈，設置了室內空氣淨化裝置。

空氣淨化裝置融入吊燈

Airluna 外表看似一盞普通的吊燈，但其實內有乾坤，設置了室內空氣淨化裝置。淨化燈採用納米催化式氧化技術，可將污染物及過濾過程中產生的臭氧和化學物質轉化成無害物質（如：水份），直接在室內排放，而物質不會儲存於濾芯，燈內的濾芯使用超過 10 年毋須更換。淨化燈亦具有燈光功能，而照明和空氣淨化功能可以獨立運作。即使用家關了燈，仍可繼續淨化空氣，同時透過流動應用程式（app），由裝置根據室內空氣質素及懸浮粒子濃度，自動開關空氣淨化功能。產品獲得香港智營設計大賞起居生活及布置金獎、科技大獎及評審團大獎。

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▲ 燈內的濾芯使用超過10年都不用更換

▲ ASA Innovation & Technology共同創辦人禤俊傑 (Anthony)

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Photo：Airluna