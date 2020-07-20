【疫市營商】書展取消出版社轉陣　推「書展價」網購應市

新冠肺炎疫情爆發，書展延期，有出版社在網店做高折扣推廣，標榜會場價推銷新書，並推出不同系列套餐以刺激消費。參加書展除了要租借場地及裝修攤位外，更要預先印好大量書籍，當現金流變成貨物後，長時間無法折現必定影響營運，近期書展決定延期，打亂了各間出版商的計劃，出版商各出奇謀自救。

香港出版社「點子出版」曾出版多本本地作者所著的暢銷書，今年亦準備多本新書於書展應市。近日他們於網店推出「2020 書展套裝」，標榜書展價即可買到心頭好，最高折扣高達 6 折，非常吸引。

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▲ 網店有不同的優惠套裝。

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同時，有暢銷作家的作品以套裝發售，例如以《Deep Web File》一炮而紅的作者恐懼鳥今年便推出 3 本作品，並以「恐懼鳥穴」套裝出售，價錢實惠。在書店買書時，為了不買被其他人摸過的書，客人往往都會拿壓在低下的書，利用網店除了便宜之外，亦能確保書是全新無觸摸過，衛生乾淨。

網店最為人詬病的便是付款和運輸問題，「點子出版」網店除了可用 PayPal、Stripe，以及直接在櫃員機付款外，亦可使用港人常用的 PayＭe 程式 ；運輸送貨則使用順豐到付，就算郵局服務受新冠肺炎疫情影響，亦不礙書本送到家中。「2020 書展套裝」各項貨品暫定 7 月底發貨。

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