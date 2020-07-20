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【疫市營商】上環海味舖不敵疫情　結業清貨益街坊見步行步

業界頭條 14:12 2020/07/20

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「偉發行」門外橫額標示「光榮結業 不計成本 益街坊」，廚窗亦寫上「結業清貨」和「要錢不要貨」。

新冠肺炎疫情反彈，出入境旅遊人數創新低，主力靠遊客收益的海味店舖生意慘淡。SME.hket 記者在周末視察港島西區一帶海味乾貨零售舖，發現內街有海味舖門外張貼「光榮結業 不計成本 益街坊」字眼橫額，櫥窗亦寫上「結業清貨」和「要錢不要貨」字句，慘不忍睹。

屹立西營盤十載的「偉發記」海味舖約兩個月前已貼上「清貨」等橫額，故鄰近街坊早已預計其會結業。店舖負責人林先生表示，新冠肺炎疫情期間生意跌了 8 成，即使 5 位數字租金較其他舖便宜，業主亦肯寬免少量租金，否則早已無法繼續營運；現時還有 1 年租期，將所有貨品清貨，故標「街坊價」促銷。

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店負責人指，現時促銷將店內所有貨品清貨。

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新冠肺炎疫情期間遊客止步，市民同樣「人心惶惶」，海味生意急轉直下。林先生稱，港島西區海味零售供過於求，靠遊客光顧買手信撐住；現時人人怕疫情不敢外出，加上香港人消費力有限，又喜歡講價，遊客絕跡自然無法經營下去。

政府人人派港幣 1 萬元也無助刺激消費？林先生表示：「新冠肺炎疫情下很多公司員工須放無薪假，無人工自然不敢消費，加上無遊客雙重打擊，各行各業難以經營。」對於政府支援零售商店，派發 8 萬元防疫抗疫基金，他直言：「政府幫助不大，頂多夠應付 1 個多月租金，現在只能等疫情過去，見步行步。」

林又指，未知社會環境發展如何；當年沙士（SARS）影響屬短期，但是次新冠肺炎疫情持續良久，重新起步亦比當年困難。

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撰文 : 鍾采餘

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