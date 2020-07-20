【疫市營商】月銷售曾達1億円仍不敵新冠肺炎！日本「109系」時裝店CECIL McBEE實體店結業

相信不少女士到東京旅遊必定會到 SHIBUYA109（渋谷109） 購物，當中有不少時裝品牌進駐，可惜在新冠肺炎疫情打擊下，部分店舖已撐不下去。當中時裝品牌 CECIL McBEE 宣布，疫情影響令一直以來的生活模式、消費方式和價值觀急劇改變，其母公司決定將旗下 CECIL McBEE 在內等 9 個品牌的實體店今年年底前將陸續結業。

關閉92間實體店 轉攻電商業務

CECIL McBEE 品牌母公司 Japan Imagination 的資料顯示，品牌在渋谷109 高峰期的每月銷售額約 1 億日圓（約港幣 722 萬元）。但隨著 價格相對較低的 快時尚品牌 興起，品牌近年的銷售一直低迷。即使母公司開發其他品牌，但受到 新冠肺炎疫情 的影響，整體銷售仍持續下跌。公司 將會關閉 92 間商店，佔品牌所有分店的 90％，並 解僱 570 名員工，而公司未來會專注在電子商貿業務。

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▲ Japan Imagination旗下有多個時尚品牌

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日本政府推措施助中小企

受新冠肺炎疫情影響，日本消費市道疲弱，東京政府亦推出近 300 億日圓協助中小企資金周轉及保就業，目的是提高本地生產總值（GDP）2.0%。當中，政府商戶租金補貼以 600 萬日圓為上限，而「僱用調整補助金」每日上限則調高至 15,000 日圓。

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Photo：Japan Imagination、京都都市官方旅遊指南