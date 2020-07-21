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【疫市營商】中小企老闆出書宣揚正能量　疫情點滴「轉陣」心得真實紀錄

業界頭條 07:48 2020/07/21

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新冠肺炎疫情爆發波及不同行業，一眾本港公司負責人和創業家出書講述疫情影響，並分享經營奇招，鼓勵同儕、發揮正能量。《疫戰商贏》由 56 位香港本土創業家合著，記錄 2019 年社運、2020 年疫情點滴，並分享當時如何在市場上掙扎求存，怎樣逆市反擊。

作者之一的青年創新企業家協會主席馬福意說：「出這本書的最大目的是希望和大家分享我們過去 1 年做了甚麼，面臨過甚麼困境並如何調適和自救。56 位作者來自各行各業，包括：飲食、教育、珠寶鐘錶等。我們解決問題的方法都很不同。」

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青年創新企業家協會主席馬福意。

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馬福意指新冠肺炎疫情影響視乎行業和際遇，有人生意一落千丈，亦有人生意逆市上提升，例如業務與網購、醫療等有關行業反而「受惠」，因在疫情期間在市場上有殷切需求。《疫戰商贏》忠實地記錄他們如何看待今次疫情。

事實上，公司掌舵人必須因應市道環境採用新策略，解決新冠肺炎疫情帶來的「痛點」。有些老闆則在書中會分享如何在疫情下保持積極態度。馬福意說：「同一個大環境，同一個問題，受行業影響解決問題的方法非常不同，有人會守業盼疫情盡快過去，亦有人決定轉型尋找機會，甚至有人重鎚出擊擴充規模。我們希望這本書能夠給到讀者和同業一些正能量和啟迪。」

《疫戰商贏》本應在書展上市，受新冠肺炎疫情而延期，但不影響此書已於各大書店上架。

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撰文 : 陳文政

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