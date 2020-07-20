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【IMF報告】疫情肆虐・經濟不穩　中小企破產率今年增2倍 服務業重災區

業界頭條 11:21 2020/07/20

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新冠肺炎疫情下，大中小企業無人能避，營業額大跌之餘不少老品牌更傳出破產。國際貨幣基金組織（IMF）日前警告，在缺乏政府的支持下，中小企業今年的破產率可能提高 2 倍，尤其服務業料成為破產「重災區」。

1/3中小企擔心結業

IMF 早前發表的報告顯示，公司破產率可能大增至 12%，比新冠肺炎疫情爆發前的 4% 上升兩倍，其中意大利將首當其衝，主要因總需求大幅下跌及密集型產業的市佔率大減。報告又提到，服務業的破產率或會大增 2 成，特別是行政服務、藝術、休閒娛樂及教育範疇 。

IMF 指，加拿大、南韓、英國及美國，有超過 1/3 的中小企擔心生存問題，或預期在未來 1 年內倒閉。

【相關文章】MUJI 美國不敵疫情申請破產！封城期間生意大跌一半

超過 1/3 的中小企擔心生存問題，或預期在未來 1 年內倒閉。

【相關文章】全球220萬餐廳倒閉危機！美國Pizza Hut最大加盟商申破產保護

聖誕檔期定單保守

外國零售市道疲弱亦影響香港出口定單，香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦今早出席電台節目表示，在新冠肺炎疫情下，外國零售市場萎縮, 令部分香港出口商的貨源減少，其中以奢侈品影響較大，而今年客戶在聖誕期間的定單亦較保守。

【相關文章】日本破產企業急升飲食住宿重災區　政府追加23000億元救中小企

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Photo：wabisabi2015

撰文 : 廖淑瑩

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