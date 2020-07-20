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【疫市營商】旅遊無期兼推禁足令？民宿推網上「虛擬」住宿自救兼止旅行癮

商管策略 10:00 2020/07/20

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新冠肺炎疫情肆虐全球，加上各國採取「封關」措施，旅客短期內出國旅遊仍有困難。旅遊相關產業在疫情下受到嚴重影響，有日本民宿善用數碼科技，推出網上「虛擬」住宿的新興旅遊模式，透過視像方式讓旅客足不出戶也能解決「旅行癮」。

線上住宿成民宿自救方法

位於日本和歌山縣的民宿 WhyKumano， 去年 7 月開業，但開業不到半年就遇上新冠肺炎大流行，大部分預約取消。老闆後呂孝哉今年 4 月開始在 Facebook 專頁每日舉行 1 場、每場限定 6 人的網上住宿活動，每次費用為 1,000 日圓，這種新興的旅遊模式竟受到旅客歡迎，現時「訂房」幾乎每天爆滿。

【相關文章】毋須靠中國客轉攻年輕人市場　日本旅遊界跨行業結盟拓國內旅遊博反彈

民宿每日舉行1場、每場限定6人的線上住宿活動，每次費用為1千日圓

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營造真正的住宿感覺

老闆除了介紹民宿的設施，甚至會走到民宿外面的街頭，讓旅客觀看當地的景色。當老闆介紹完民宿的周邊地點後，會跟「住客」互動，例如透過 Google Maps 及相片，讓同行的住客們能夠了解彼此的城市，營造在民宿聊天的感覺。到了翌日早上，老闆會傳送一則「早安」的信息給住客，然後附上一段退房的影片，結束這次網上住宿。

後呂孝哉表示，自 4 月推出服務後，竟然吸引到「意想不到」的客群，例如一些家中有小孩不方便旅遊的人。

老闆會為住客介紹民宿的設施

【相關文章】旅遊人數大減 旅宿平台推網上體驗・外賣服務發掘商機

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Photo：WhyKumano Hostel & Cafe Bar

撰文 : 廖淑瑩

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