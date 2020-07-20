【附購買詳情】$1 一個 3E 防護口罩! Dailywood 口罩售$10/10個 三日限定

在疫情第一二波的時候，有一間名叫 Dailywood 的港企曾以平價售賣口罩 (按此瀏覽詳情)，今次疫情第三波，該港企又以平價賣口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

從店方提供的相片看，今次 Dailywood 發售的口罩，提供 PFE ≥95%、BFE ≥99% 和 VFE ≥99%，中國製造。售價方面，則為 $10 包有 10 個口罩。

▲ Dailywood 口罩

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫成人口罩 限時特價售$168/50個

Dailywood 表示，已預備 10000 包口罩，買家可在 7 月 22 日至 24 日期間，在上午九時至下午六時到該公司的觀塘辦公室，就可以以優惠價 $10 買 一包 10 個的三防口罩，每人限購 20 包，即 200 個。口罩供應數量有限 ，售完即止。

▲ Dailywood 口罩

Dailywood 地址: 觀塘成業街18號新怡生工業大廈2樓C50室 電話:35680369 Whatsapp:68470161

【其他內容】 【附銷售點資料】港牌masklab Type IIR 口罩50個連500ml搓手液 套裝價售$99

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l