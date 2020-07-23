一包齊 6 色! 官方代理指定藥房 Medicom 彩虹口罩即時到貨

近日不少人也想購買 Medicom 口罩，大角咀仁康港灣藥房表示，今日有多款 Medicom 口罩到貨。

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大角咀仁康港灣藥房是香港 Medicom 指定的口罩零售商之一 (Medicom口罩零售商全表按此瀏覽) ，店方在 FB 表示，將發售小童、中童和成人口罩。

當中最吸引的，當然是 Medicom 成人彩色口罩。Medicom 成人彩色口罩一盒有 10 包，一包 6 片, 6 種顏色，包括紫, 粉紅, 黃, 藍, 綠, 白色，全部今日到貨。另外，店方指更有港產理的Level 3 口罩50個裝返貨。不過店方未有透露各款口罩的售價等資料，詳情可向店方查詢。

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▲ Medicom 成人彩色口罩

Medicom 成人彩色口罩規格

• 一盒共10包

• 一包6片, 6種顏色 (紫, 粉紅, 黃, 藍, 綠, 白)

• 小巧方便, 易於攜帶

• 符合美國ASTM F2100 醫用口罩標準, 有效阻隔細菌, 微粒, 塵埃 , 血液

• 採用低過敏性材質，不含乳膠及玻璃纖維

• 獨特寬版鼻樑條舒適設計

• 貼心扁形耳掛, 久戴耳朵無負擔

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▲ Medicom 成人獨立裝口罩

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▲ Medicom 中童口罩

查詢:2337 3788

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▲ Medicom 小童口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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