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【附門市資料】港產Organic Plus 歐盟最高標準 Type II R 口罩 現貨每盒售 $60 起

行內熱話 00:09 2020/07/20

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Organic Plus 在 FB 表示，新一批口罩已分批送到各門市。 

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Organic Plus 指， 自家品牌的 Organic Plus 口罩星期一前會送到各分店。之前訂購的用戶可以前往取貨。此外，其他買家亦可以去任何一間門市購買現貨或預購下周的新口罩。

【附購買連結】港廠香港人口罩推 UV消毒口罩 限時售$89/50 個

Organic Plus 口罩規格

Organic Plus 成人口罩是通過歐盟最高 EN 14683 Type II R 測試，另還有 CE 認証。口罩售價分 3 種:

標準價 $75 一盒
會員價 $68 一盒
長者及醫護價 $60 一盒
(每人限購四盒)

Organic Plus表示， 口罩銷售額的 10％ 會捐俾慈善機構。想訂購口罩的話，可到 Organic Plus各門市查詢。門市資料按此

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

【其他內容】 【附銷售點資料】港牌masklab Type IIR 口罩50個連500ml搓手液 套裝價售$99

Organic Plus 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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