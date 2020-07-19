全港郵局周一起暫停服務 每周只派兩次件 企業需留意特別安排

香港郵政表示，因應政府的政府公務員在家工作安排，香港郵政會有特別安排。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

香港郵政剛公布，7 月 20 日至 7 月 26 日的特別郵政服務安排。全港郵政局（包括流動郵政局）在上述期間將會暫停服務，只會提供每星期兩次的郵件派遞服務，以及隔天的特快專遞郵件派遞及郵箱收信服務。需要郵寄的企業要注意了。

▲ 香港郵政有特別安排

因應香港郵政上述的特別安排，本地及出入口郵件服務會有所延誤。

【其他內容】 港廠SPT Level 1 成人/中童口罩 現貨售$80/50個起

【其他內容】 【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫成人口罩 限時特價售$168/50個

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l