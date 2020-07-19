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全港郵局周一起暫停服務 每周只派兩次件 企業需留意特別安排

業界頭條 22:40 2020/07/19

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香港郵政表示，因應政府的政府公務員在家工作安排，香港郵政會有特別安排。

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香港郵政剛公布，7 月 20 日至 7 月 26 日的特別郵政服務安排。全港郵政局（包括流動郵政局）在上述期間將會暫停服務，只會提供每星期兩次的郵件派遞服務，以及隔天的特快專遞郵件派遞及郵箱收信服務。需要郵寄的企業要注意了。

香港郵政有特別安排

因應香港郵政上述的特別安排，本地及出入口郵件服務會有所延誤。 

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