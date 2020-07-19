【附直購連結】港廠 CareGuard 成人口罩升級 PFE/BFE 99%! 只售$67/30個

香港口罩廠 CareGuard 表示，因應疫情而提高成人口罩的防護力。

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CareGuard 指，因現時疫情嚴峻，廠方決定將成人口罩物料升級，提升口罩的防病毒能力至 BFE 99% 和 PFE 99%。此外，口罩的 delta p 氣阻值低，透氣度高，令呼吸更輕鬆。

CareGuard 表示，廠方口罩是香港製造，經國際權威美國 Nelson 實驗室測試，有高級別防病毒功能及可過濾空氣中的微粒，阻隔飛沫及過濾細菌高達 99%。雖然現時口罩製作成本提高，但是以優惠價 $67/30個發售。

截至7月18日晚上11時59分已經訂購的買家，廠方會免費升級口罩。

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▲ CareGuard 成人口罩

廠方亦有提供中童口罩，售 $59 一盒30個,。口罩獨立包裝, 連60條硅膠耳帶, 香港製造, 尺寸145 x 95mm,適合6歲或以上兒童，注意此口罩規格為 PFE 93%。

▲ CareGuard 中童口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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