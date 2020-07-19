屈臣氏 Level 2 口罩有得賣! $69.9/30個獨立包裝 百佳到貨注意!

可能店方知道市民對屈臣氏的 Level 2 口罩的需要十分大，所以近日也不斷返貨。今日部分百佳門市又有屈臣氏 Level 2 口罩返貨，大家去超市「補給」時要注意啦!

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今早開始，有網民在 FB 群組表示，在多間百佳門市皆有屈臣氏 Level 2 口罩發售，售價仍為 $69.9/30個 (會員價，正價為 $79.9)。有售的百佳分別有小西灣藍灣半島、坑口、 葵芳和天水圍嘉湖等等。此外，又一城 Taste及和富 Fusion，則有屈臣氏 Level 3 口罩發售。注意同一百佳分店不會同時發售 Level 2 和 Level 3 口罩，想買齊 2 款就要多行幾間啦。

▲ 屈臣氏 Level 2 口罩在百佳有售 (網民圖片)

▲ 屈臣氏 Level 2 口罩在百佳有售 (網民圖片)

屈臣氏Level 2 和 3 口罩的規格資料，可按此瀏覽。

▲ 屈臣氏 Level 3 口罩在百佳有售 (網民圖片)

照以往經驗，由於各門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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