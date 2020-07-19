【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫成人口罩 限時特價售$168/50個

網店 Buymaskhk 正發售加拿大名牌 Medicom Premier Soft 成人口罩，而且更是大熱的紫色口罩。

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店方指 Medicom Premier Soft 是消委會推介口罩，提供 BFE/PFE >95% 防護。它是中國內銷版成人口罩，顏色為超搶手的薰衣草紫色。原價為 $188 一盒 50 個，現特價為 $168，7 月 30 日發貨。注意口罩數量有限，售完即止。但店方不時會補貨，建議買家可不時瀏覽。

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▲ Medicom Premier Soft成人口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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