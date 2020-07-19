【附銷售點資料】港牌masklab Type IIR 口罩50個連500ml搓手液 套裝價售$99

榮華百購在 FB 表示，發售 masklab EN 14683 Type IIR 口罩及 Care25+ 搓手液套裝。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

榮華百購表示，今次發售的口罩是由 masklab 推出。masklab口罩為香港本地品牌，口罩通過EN 14683 Type IIR (歐盟最高標準) 認証，細菌過濾率 BFE > 98%（最新品質測試更提升為 99.39%）。

Care25+ 62% 酒精搓手液為韓國製造，散發出淡淡橙香。它的容量達 500ml，更獲得韓國KC（KTR - 韓國試驗研究院）檢測認証，殺菌率達到 99.99% 。這口罩套裝數量有限，於以下指定銷售點有售，每人限購 5 件，售完即止。

▲ masklab EN 14683 Type IIR 口罩

masklab口罩規格

- 50個/盒（非獨立包裝）

- 175mm x 95mm

- 通過 EN14683 Type IIR（歐盟最高標準）

- 細菌過濾高達 BFE98%

- 中國製造



Care25＋ 62%酒精搓手液規格：

- 淡淡橙香

- 500ml 超大容量

- 韓國KTR檢測認證

- 可殺滅細菌達 99.99%

- 韓國製造

【其他內容】 【附購買連結】港廠masklab彩虹口罩現貨開賣! 同場推出型格迷彩口罩 售$48盒起

套裝於以下指定零售點有售：

1. 天水圍天澤商場123A舖

(營業時間: 10:00 - 20:30)

2. 天水圍天澤邨商場 2樓 213B 號舖

(營業時間: 09:30 - 20:30)

3. 天水圍 T Town 北地下 NG07舖

(營業時間: 09:00 - 20:00)

4. 荔枝角深盛路 9 號宇晴匯商場 2 樓 43-44 號舖

(營業時間: 09:45 - 20:45)

5. 新界屯門蝴蝶邨商場地下R118 號

(營業時間: 09:00 - 20:00)

6. 九龍太子道西362號地下

(營業時間: 10:30 - 20:30）

7. 一瓢酒業 Beaqua (榮華百購取貨點）

九龍城賈炳達道128號九龍城廣場LG08鋪

(營業時間: 11:00 - 20:00）

【其他內容】【附購買連結】台灣用料台灣製造 Accmask 3E 99%成人口罩 限時特價現貨售$88/50個

【其他內容】港廠SPT Level 1 成人/中童口罩 現貨售$80/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l